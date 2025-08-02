Bingöl, Yatırım Potansiyelini Tanıttı

Bingöl'de düzenlenen toplantıda, iş insanlarına kentin yatırım potansiyeli tanıtıldı.

Bingöllü iş insanları Cemal Eğin ile Murat Öztürk'ün girişimleriyle İstanbul'dan gelen bürokratlar ve iş insanlarından oluşan heyet, Vali Ahmet Hamdi Usta'nın ev sahipliğinde Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya katıldı.

Bingöl'ün yatırım alanları ve bölgenin teşvik avantajlarının iş insanlarıyla paylaşıldığı toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da cep telefonu aracılığıyla görüntülü olarak katıldı.

Yılmaz, iş insanlarının bu sayede Bingöl'ü yakından tanıma fırsatı bulacağını söyledi.

Her bölgenin ve ilin kendine özgü avantajlara sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, Bingöl'ün coğrafi konumunun önemine işaret etti.

Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bingöl'ün genç bir nüfusu var, çok güzel bir tabiatı var. Ilıcalarından yaylalarına kadar önemli potansiyele sahip, özellikle de tarım ve hayvancılık alanında. Sütaş'ın faaliyete geçmesiyle bu potansiyel daha ileri bir noktaya taşındı. Kentin yeni inşa edilen hastanesi, yolları, üniversitesi ve havalimanı ile birçok alanda altyapısı tamamlanmış durumda. Yatırım ortamı açısından son derece elverişli bir il. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve tüm kamu kurumlarımız yatırımcıların yanında. Hükümetimizin de önemli teşvik politikaları mevcut. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. 'Türkiye Yüzyılı'na katkı sunacak çalışmalara Bingöl'ün güçlü şekilde dahil olacağına inanıyorum."

Toplantıya, iş insanlarının yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Yalova Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da katıldı.

Vali Usta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bürokratlar ve iş insanlarından oluşan heyeti kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Toplantıda, Bingöl'ün kalkınma vizyonuna katkı sunabilecek yeni iş birlikleri ve yatırım olanaklarının ele alındığını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Nazik katkıları için Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a şükranlarımı sunuyorum. Toplantıda ilimizin yatırım potansiyeli, sanayi ve üretim alanındaki gelişmeler, ulaşım ve lojistik imkanları, genç ve dinamik iş gücü, devlet destekli teşvik paketleri ve organize sanayi bölgelerimizin sunduğu avantajlar detaylı şekilde paylaşıldı. Özellikle tarım, hayvancılık, yenilenebilir enerji, tekstil, turizm ve imalat sektörlerinde yatırım yapılabilecek alanlara dikkat çektik. Bingöl'ün sahip olduğu doğal güzellikler, stratejik konumu ve huzurlu yapısıyla yatırımcılar için cazip ve güvenli bir liman olduğunu bir kez daha vurguladık. Bu buluşmanın şehrimiz için hayırlı iş birliklerine vesile olmasını temenni ediyor; iş insanlarımıza ilimize gösterdikleri ilgi ve samimi yaklaşımları için gönülden teşekkür ediyorum."