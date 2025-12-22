Haberler

Bingöl Üniversitesi Rektörü Çelik, gazetecilerle buluştu

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversitenin tanıtım ofisinde gazetecilerle bir araya geldi ve 2026'nın 'Üretim Yılı' olarak ilan edildiğini duyurdu. Çelik, üniversitenin bilimsel bilgi üretimini toplumsal fayda ile buluşturma hedeflerini paylaştı.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, gazetecilerle bir araya geldi.

Üniversitenin tanıtım ofisinde gerçekleştirilen toplantıda Çelik, Bingöl Basın Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi.

Rektör Çelik, Bingöl Üniversitesi'nde eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerinde üretim odaklı yeni bir vizyon doğrultusunda 2026 yılının "Üretim Yılı" ilan ettiklerini söyledi.

Çelik, üniversitenin bilimsel bilgi üretimini katma değere dönüştürmeyi ve toplumsal faydayı önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda akademik birikimin sahaya yansıtılması, projelerin somut çıktılara dönüştürülmesi ve üniversite-sanayi-toplum iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Çelik, üretime dayalı yaklaşımın tüm birimlerde yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdurrahman Gül ve Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Genel Sekreter Prof. Dr. Veysel Turan, Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Ferhat Korkmazcan ile Bingöl Basın Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hakim Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının ardından Çelik, gazetecilere üniversite bünyesindeki Diş Hekimliği Fakültesi yeni binası ve Gençlik Yaşam Merkezini gezdirerek bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
