Bingöl'de KÖYDES Toplantısı Gerçekleştirildi

Bingöl'de temmuz ayı Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik toplantı salonunda, Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleşen toplantıda, kırsal kesimlerdeki altyapı eksiklerinin giderilmesine yönelik yatırımların mevcut durumu ve ilerleyişi ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Usta, KÖYDES kapsamında kentte önceki aylarda 142 milyon 617 bin 411 lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.

Usta, şunları kaydetti:

"Bu kaynağın büyük ölçüde köy yollarının iyileştirilmesi, içme suyu altyapısının güçlendirilmesi, kanalizasyon sistemlerinin modernize edilmesi ve tarımsal sulama projelerine yönlendirildi. KÖYDES programının temel amacının kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaktır. İl Özel İdaremiz, ilgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde, vatandaşlarımızın öncelikli ihtiyaçlarına göre planlı ve sürdürülebilir hizmet üretmeye devam edecek. Her bir yatırım, vatandaş odaklı bir anlayışla hayata geçirilecek."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Uğur Tutkan, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu ile kurum müdürleri katıldı.