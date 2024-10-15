Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Ahmet Hamdi Usta'nın başkanlığında yapılan toplantıda, Bingöl'de gerçekleştirilen yatırım projeleri değerlendirildi. Bu yıl toplam 259 proje üzerinde çalışıldığı belirtilirken, 71 projenin tamamlandığı ve 120 projenin devam ettiği açıklandı.

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirmesi yapıldı

Vali Usta, yaptığı konuşmada, bu yıl toplam 259 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 71'nin tamamlandığını söyledi.

Diğer 188 projeden 120'nin devam ettiğini aktaran Usta, 51 proje ihale aşamasında olan 17 projenin çeşitli sebeplerle başlanılamadığını belirtti.

Usta, şöyle konuştu:

"İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar 25 Genel ve Özel Bütçeli Kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri 35 milyar 417 milyon liradır. 2024 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 5 milyar 947 milyon lira olup 2024 yılı harcaması 3 milyar 59 milyon lira ve önceki yıllar harcaması 17 milyar 103 milyon lira olmak üzere toplamda 20 milyar 163 milyon lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 57'dir."

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Yerel Haberler Hamdi Usta Politika Ekonomi Güncel

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

Ayşenur'un babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

 CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi
Hamile kadın metrobüste doğum yaptı

Metrobüste doğum yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM işçi alımı ne zaman, şartları ne? 2024 TBMM Kurası ne zaman? BAŞVURU linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Ekim Bağcılar, Maltepe, Kadıköy, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı mı, hangi illerde açıklanacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 15-16 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hamile kadın metrobüste doğum yaptı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) 16 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Victoria's Secret televizyonda yok mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı Bir Gece Masalı canlı izle! 15 Ekim Salı Bir Gece Masalı 7. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ? Ziraat Bankası'na neden girilmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.