Haberler

Hasarlı araçlarla 'change' yapan şebekeye operasyon: 4 tutuklama

Hasarlı araçlarla 'change' yapan şebekeye operasyon: 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de, deprem ve trafik kazalarında ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarının başka araçlara kopyalanarak piyasaya sürülmesi üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 5 milyon TL değerinde 5 araç ele geçirildi.

BİNGÖL'de, depremde ve trafik kazalarında ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını başka araçlara kopyalayarak 'change' yöntemi ile piyasaya süren şebekeye yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Kentte deprem, trafik kazası ve araç yangını sonrası ağır hasar aldığı için tamiri mümkün olmayan araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin 'change' yöntemiyle başka araçlara kopyalanıp üçüncü kişilere satıldığı bilgisi üzerine, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 4 aylık çalışma yürütüldü. Çalışmada, belirlenen şüphelilerin hesapları arasında 294 milyon 895 bin 782,77 TL tutarında şüpheli işlem hacmi belirlendi. Soruşturma kapsamında 23 Ocak'ta Bingöl ve Elazığ'da 26 personelin katılımıyla saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 5 şüphelinin tamamı yakalanırken, 3'ü gümrük kaçağı, 1'i yakalamalı ve hacizli, 1'i kimliği tespit edilemeyen olmak üzere toplam piyasa değeri 5 milyon TL olan 5 'change' araca el konuldu. Aramalarda ise 5 cep telefonu, 1 laptop, 1 araç satış sözleşmesi, 5 sim kart ile 1 hurda araç ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Rekorlar peş peşe geldi, hesaplar sil baştan değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak

Türkeş'in kızının örgü akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi