Bingöl'de Amatör Futbol Kulüplerine Spor Malzemesi Desteği

Bingöl'de amatör futbol kulüplerine spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

Karşıyaka Spor Salonu'nda Valilik koordinasyonunda İl Özel İdaresinin desteğiyle düzenlenen programda, 20 amatör futbol kulübüne çeşitli spor malzemeleri hediye edildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, programda yaptığı konuşmada, fırsat buldukça sporcularla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendisinin de geçmişte Türkiye Futbol Federasyonunda görev yaptığını anlatan Usta, bu nedenle sporcunun nelere ihtiyacının yakinen bildiğini belirtti.

Amatör sporun, profesyonel sporun kaynağı olduğuna işaret eden Usta, şöyle konuştu:

"Sizler için ne yapsak az. 20 futbol kulübümüze, hakem kurulu üyelerimize 600 eşofman, 400 yağmurluk, 100 adet de futbol dağıttık. Futbol sadece kazanmak değil, sporla ilgilenen insan hem kendisini kötü alışkanlıklardan korur, çok sağlam karaktere ve kişiliğe kavuşur, kazanmanın zevkinin yanında kaybetmenin de her şey demek olmadığını, mücadele etmeyi öğretir ve yaptığı her işte başarılı olur."

Usta, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor'un bu yıl 3. Lig'e çıkmasını ümit ettiklerini belirterek "Stadımız büyük bir eksiklik. Dün günübirlik Ankara'ya gidip geldik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yaptık. İnşallah bunu çözüp Bingöl'ün yeni bir stadı kazanması için elimizin geldiğince çalışıyoruz. Bunu neticelendirmek üzereyiz." ifadelerini kullandı.

Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ali Ekber Alimoğlu da yeni yapılacak stadyumda amatör sporcuların yararlanabileceği alanların oluşturulmasını beklediklerini belirterek Vali Usta'ya her zaman kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Programda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve kurum müdürleri katıldı.