Bingöl Belediyesi'nden Sıfır Atık Projesi: 191 Ton Tekstil Atığı Ekonomiye Kazandırıldı

Bingöl Belediyesi, kentin farklı noktalarına bıraktığı giysi kumbaraları aracılığıyla 2 yılda topladığı yaklaşık 191 ton tekstil atığını yeniden ekonomiye kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 2023 yılında kentin 100 farklı noktasına giysi kumbaralarının yerleştirildiği belirtildi.

Yaklaşık 2 yılda 190 ton 850 kilogram tekstil ürününün toplandığı ifade edilen açıklamada, yapılan ayrıştırma sonrası kullanılabilir durumda olduğu belirlenen 9 ton 542 kilogram ürünün ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türkiye Sakatlar Derneğine teslim edildiği, Geri kalan 181 ton 308 kilogram atığın ise geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, giysi kumbaralarının vatandaşların yoğun ilgisi sayesinde kısa sürede büyük bir fark yarattığına işaret edilerek, projenin hem çevresel hem de toplumsal açıdan önemine değinildi.

Vatandaşlara, tekstil kumbaralarına evsel atık ve çöp atılmaması konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "Bazı kumbaralarımızda evsel atıklar ve çöp niteliği taşıyan malzemeler tespit edildi. Lütfen yalnızca kullanılmayan tekstil ürünlerini kumbaralara bırakın. Bu sayede hem ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz." ifadelerine yer verildi.