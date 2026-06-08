Binali Yıldırım: Van Gölü Denizdir, Denizcilik Fakültesi Çok Yakışır

VAN'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Denizcilik Fakültesi binasının temel atma töreninde katılan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, " Türkiye 'nin bütün limanlarını, bütün illerindeki denizcilik kurumlarını ehillerine, denizcilere emanet ettik. O yüzden artık limanlarımız, gemilerimiz yabancı limanlarda tutulmaktan kurtuldu, Türk bayrağı kara listeden, beyaz listeye geçti" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Denizcilik Fakültesi'nin yeni binası için temel atma töreni düzenlendi. Diyarbakırlı İş insanı Şaban Kayıkçı tarafından yapımı üstlenen fakülte binasının temel atma törenine, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 25'inci Dönem Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kent protokolü ve öğrenciler katıldı.

'VAN GÖLÜ'NE GÖL DEMEK, VANLI'LARA BİR ANLAMDA HAKSIZLIKTIR'

Törende konuşan Binali Yıldırım, Van'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Bir ana okul açılışı, sonrası YYÜ Denizcilik Fakültesi temel atma törenine katılmak için Van'a geldiğini söyleyen Yıldırım, "Burada üniversitedeki bir fakültenin temel atma töreni için bir aradayız. Bu biraz beni heyecanlandırıyor. Çünkü hayatımın büyük bir bölümünü denizcilikte geçirdim, denizciyim. Dolayısıyla denizciliğin gelişmesine yönelik, denizci yetişmesine yönelik bir faaliyetin içinde olma, buna vesile olmak da bizim için çok büyük bir bahtiyarlık, büyük bir mutluluk. Hani çok meşhur bir sözümüz var; hani 'denizlere hakim olan, cihana hakim olur.' Eğer denizler olmasa dünyanın yarısı açlıktan, yarısı da soğuktan ölür. O yüzden denizciliğe yapılan yatırım, geleceğe ve refaha yapılan yatırımdır. Bazıları şöyle düşünebilir. Anadolu'nun ortasında denizi olmayan bir şehirde denizcilik fakültesi olur mu? Olur ya böyle düşünenler de olabilir. Onlar ancak ve ancak Van'ı bilmeyenlerdir, Van denizini görmeyenlerdir. Çünkü burası Vanlıların nezdinde hiçbir zaman bir göl olmadı. Van Gölü'ne göl demek, Vanlılara bir anlamda haksızlıktır. Neden? Çünkü Van Gölü'nün yüzölçümü 4 bin kilometreye yakın. 4 bin kilometrekare bir ilin yüzölçümü kadar, bazı ülkelerin yüzölçümü kadar. Onun için Van Gölü değil, Van denizidir. Bu böyle bilinmelidir ve denizi olan Van'ımıza da Denizcilik Fakültesi çok da güzel yakışır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'TATVAN, DENİZCİ BİR İLÇEMİZ'

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yıldırım, "Bin yıldır bu topraklarda biriz, beraberiz. Anadolu bizim kadim vatanımızdır, gelecekte de vatanımız olmaya devam edecektir. Başımızı kaldırıp baktığımız gökyüzü, gök vatanımızdır. Van-Tatvan arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan 136 metre boyunca en büyük feribotlarını İdris-i Bitlisi ve Sultan Alparslan'ı inşa ettik, Van denizinin hizmetine verdik, Vanlıların hizmetine verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu nerde yaptık. Bunu İstanbul'da yapmadık, Karadeniz'de yapmadık. Van denizinin kıyısında Tatvan'da yaptık. İşte Tatvan, bunun için denizci bir ilçemiz, denizciliğin her şeyini bünyesinde barındıran bir ilçemiz"diye konuştu.

'ÇÜNKÜ ARTIK TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEYİZ

Ömrün bittiğini ancak hizmetin bitmediğini aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Hizmet ile ilgili rahmetli Özal'ın bir tabiri vardı. Diyordu ki, 'Hizmetler çikolataya benzer. Yenilir, yutulur, unutulur, yenisi beklenir.' Ebetteki yenisi her zaman ne ihtiyaç varsa yapılacak. Geçmişte yapıldığı gibi, bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Çünkü artık 'Terörsüz Türkiye'deyiz, çünkü artık Türkiye yüzyılındayız. Dolayısıyla bu yüzyılda ülkemizi dünyada, başa güreşen ülkeler arasına hep birlikte çıkaracağız inşallah. Bunun ayak seslerini daha şimdiden duyuyoruz. Ben aslında bu üniversitenin de bir mensubu sayılırım kıyısından köşesinden. Çünkü bu üniversite bana fahri doktora unvanı verdi. Dolayısıyla bu üniversiteye karşı da sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ne lazımsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hayır sahibi Şaban Bey'e de teşekkür ediyorum. Denizden aldığını, denizcilere veriyor. Bir fakülte açmak, denizciler için en anlamlı bir hizmettir, bir bağıştır. Allah bu hayrınızı kabul etsin, Allah işinizi gücünüzü daha da arttırsın diyorum. Vanlılar adına, denizciler adına teşekkür ediyorum. Denizcilik Fakültesi 2012'de açıldı. Tabi 14 yıldır eğitim veriyor. Ancak fakülte binası olmadığı için başka üniversitelerde eğitimini sürdürüyor. Bundan böyle artık kısa sürede bu fakülte tamamlanacak ve burada geleceğiz Barbarosları, geleceğin Piri Reisleri, geleceğin armatörleri, denizcileri yetişecek. Biz denizci bir ülke olarak, aslında denizcilikte hak ettiğimiz payı henüz tam olarak almadık. 2000 yılında önce denizcilik ile ilgili 5 okul vardı. Şimdi bu sayı 60'a çıktı, fakülte sayısı onlarca. Bunlara ihtiyaç var mı? Elbette var. Gemi adamı ihtiyacımız halen devam ediyor. Deniz meşakkatli iştir. Türkiye'nin bütün limanlarını, bütün illerindeki denizcilik kurumlarını ehillerine, denizcilere emanet ettik. O yüzden artık limanlarımız, gemilerimiz yabancı limanlardan tutulmaktan kurtuldu, Türk bayrağı kara listeden, beyaz listeye geçti. Bugün uluslararası denizcilik örgütünün en önemli üyelerinden birisi haline geldik. Art arda konsey üyeliğine seçiliyoruz. Bu konuda proje hazırlatan, emek sarf eden başta üniversite rektörü olmak üzere herkese teşekkür ediyorum"

'VAN DENİZİ VE BURANIN GENÇ POTANSİYELİ HER ŞEYİ HAK EDİYOR'

Fakültenin yapımını üstlen Diyarbakırlı İş insanı Şaban Kayıkçı ise, "Van denizi ve buradaki genç potansiyel bu katkıları hak ediyor. Temelini attığımız bu eğitim yuvasını hızlı bir şekilde bir yıllık sürede tamamlayacağımızı ve sadece bir bina yapmaktan kalmayacağımızı devamında okulla iş birliğimizi devam ettireceğimizi, okuldaki mezun arkadaşlarımızı, öncelikle kendi şirketimizde ve diğer dost şirketlerde stajlarını yaptıracağımızı belirtmek istiyorum. Van'da deniz var, Van'da insanlık var. Biz bu genç potansiyeli sektörü katarak bir nebze katkıda bulunursak bundan mutluluk duyacağımızı umuyorum" dedi.

Konuşmaların ardında dualar okundu, daha sonra da fakültenin temel atma töreni yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı