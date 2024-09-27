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BİLET Dükkanı 2024 Yaz Dönemi Verilerini Açıkladı

BİLET Dükkanı 2024 Yaz Dönemi Verilerini Açıkladı
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BİLET Dükkanı, Dünya Turizm Günü'nde 2024 yaz dönemi verilerini paylaştı. Uçak biletlerinde bir önceki yıla göre yüzde 12 artış yaşanırken, otel rezervasyonlarında yüzde 45 artış gözlemlendi. Seyahat edenlerin yüzde 70'i tek başına, yüzde 20'si çift olarak yola çıkarken, aileleriyle seyahat edenlerin oranı yüzde 10 oldu. En çok arama yapılan destinasyonlar ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon olarak belirlendi.

BİLET Dükkanı, Dünya Turizm Günü'nde 2024 yazına ilişkin kendi verilerini açıkladı. Bu verilere göre, bir önceki yıla göre uçak biletlerinde yüzde 12 artış kaydedilirken otel rezervasyonlarında ise yüzde 45 artış oldu.

Bilet Dükkanı Dünya Turizm Günü dolayısıyla kendi verilerini paylaştı. Bu verilere göre 2024 yaz sezonunda bir önceki yıla göre uçak biletlerinde yüzde 12, otobüs biletlerinde yüzde 15, otel rezervasyonlarında ise yüzde 45 artış kaydedildi.

'2024 YAZINDA AİLESİYLE SEYAHAT EDENLERİN ORANI YÜZDE 10 OLDU'

2024 yazında seyahat edenlerin yüzde 70'i tek başına seyahat etmeyi tercih ederken, yüzde 20'si çift olarak seyahat etmeyi tercih etti. Aileleriyle seyahat edenlerin oranı ise yüzde 10 oldu. En çok uçak bileti araması yapılan destinasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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