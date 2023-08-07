Bilecik'te Kontrol Altına Alınan Orman Yangınında 28 Hektar Alan Kül Oldu

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde başlayan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında 28 hektar alan zarar gördü. Yangına müdahale için 8 helikopter, 4 uçak, 50 arazöz, 10 iş makinesi ve 300 personel görev aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat devam ediyor.

Bilecik'te dün öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol alınırken 28 hektar alan kül oldu.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bağlı Yukarı Çaylı Köyü ile Bolu'nun Göynük ilçesi sınırında dün öğleden sonra başlayan orman yangını sabah 08: 00 sularında kontrol altına alındı. Bolu ve Adapazarı'ndan da takviye ekipler gelirken, yangınında 8 helikopter, 4 uçak, 50 arazöz, 10 iş makinesi, 300 personel görev aldı.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yangının kontrol altına alındığı söyleyerek, "Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bağlı Yukarı Çaylı Köyü'nde dün 14: 00 civarında başlayan orman yangını orman kahramanlarımızın büyük mücadele ile sabah 08: 00 gibi kontrol altına alındı. Ayrıca yangının çıkış nedeniyle başlatılan tahkikat devem etmektedir" dedi. - BİLECİK