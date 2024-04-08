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Bilecik'te Enduro ve ATV Şampiyonası için yeni parkur hazır

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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, 12 gün sonra faaliyete geçirilecek Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te Vali Şefik Aygöl ile incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesince Akasya Altı mevkisinde inşa edilen, 1400 metre uzunluğa sahip alanda 15 teknik viraj, 4 lastik engel, 8 rampa, 2 beton refüj, 4 beton künk, 4 plastik boru, 34 ağaç engel ile Bilecik'in "B" harfini yansıtan taş viraj yer alıyor.

Enduro ve motokros sporlarına yönelik tasarlanan parkur, 20-21 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Gezinin ardından açıklamada bulunan TMF Başkanı Uçar, sezona Bilecik'te başlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Parkurun yapımında Vali Aygöl'ün büyük emeği olduğuna değinen Uçar, şunları kaydetti:

"Parkurumuz, çok güzel bir lokasyon ve destinasyonda büyük çabalarla oluşturulmuş. İnşallah sezonumuzun da en gözde yarışı olacak. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın bu gözde yarışta startını vermiş olacağız. Hem şehir merkezine hem de sosyal donatılara yakınlığı itibarıyla emsali olmayan bir parkurun içindeyiz. Çok büyük bir emek var burada. Özellikle Valimizin vizyonuyla buranın her 3 ayda bir ulusal bir şampiyonaya ev sahipliği yapması bizim için çok değerli."

Vali Aygöl de projenin bir fikrin ortaya atılmasıyla oluşturulduğunu anlattı.

Bilecik'te motor sporlarına ilişkin bir dernek ile 2 kulübün bulunduğunu ifade eden Aygöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımız, özellikle motor yarışlarında başka şehirler adına yarışırken bu sene yapılan çalışmalarla inşallah kendi şehrimizde, kendimiz adına yarışacağız. Türkiye'de ender rastlanan bir çalışma yapıldı burada. 20 günlük bir çalışmayla, tamamıyla imece usulüyle, motorcusundan belediyesine, özel idaresinden valiliğine, ormanından tutun DSİ'sine herkesin birlikte hareket ettiği başarılı bir çalışma yaptık."

Aygöl, Bilecik'in çevre illerinin 25 milyon civarında nüfus barındırdığını hatırlattı.

Bilecik'in bu nüfus arasında adeta bir vaha olduğunu belirten Aygöl, "Kentimiz, özellikle ekstrem sporları için merkez konumunda. Biz bu tanıtımla diğer alanlara da açılıyoruz ama bunu TMF'yle başlatıyoruz. Tüm sporcularımızla dernek ve kulüp üyelerimize müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah burası yaşayan bir yer olacak. Burası 'Bir şampiyona yapıldı. Sonra bırakıldı, gitti' olmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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