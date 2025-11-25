Haberler

Bilecik'te Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı

Bilecik'te, Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, Bilecik-Sakarya kara yolunda durdurulan yolcu otobüsünde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yaklaşık 2 milyon lira değerinde döviz ve altın ele geçirildi.

Bilecik'te, Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'da elden alma yöntemiyle dolandırıcılık olayı meydana geldiği ve olaya karışan iki şüphelinin Bilecik'ten geçiş yapabileceğini değerlendirerek, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma başlattı.

Bilecik-Sakarya kara yolunda denetimlerini artıran asayiş ekipleri, ihbar üzerine yolcu otobüsünü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durdurdu, şüpheliler A.T. (18) ve Ş.G'yi (19) yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 milyon lira değerinde muhtelif miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin hızlı koordinasyonu ve kararlı takibiyle olayın kısa sürede aydınlatıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
