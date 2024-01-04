Bilecik'in Osmaneli ilçesinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan ve görüş mesafesini 20 metreye kadar düşüren sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Hava sıcaklığının en yüksek 14, en düşük ise 4 derece olması beklenen ilçede sabah saatlerinde etkili olan sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinin yanı sıra, çevre yolu ve ilçe yollarında da sis etkisini gösterdi.