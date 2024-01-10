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Bilecik-Bozüyük karayolunda heyelan meydana geldi

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Bilecik-Bozüyük karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeride düştü. Heyelan sırasında yola düşen ağaçlar trafiği tehlikeye soktu. Karayolları ekipleri tarafından yapılan temizleme çalışmaları sonrası trafik normale döndü.

Bilecik- Bozüyük karayolunda heyelan meydana geldi

BİLECİK - Bilecik-Bozüyük karayolunda heyelan meydana geldi. Yola düşen ağaçlar nedeniyle ulaşım tek şeride düştü.

Edinilen bilgiye göre, TOKİ rampalarında oluşan heyelan sebebiyle devrilen ağaçlar karayoluna girdi. Karayolunun tek şeridini kapatan ağaçlar trafiği tehlikeye soktu. Heyelan sırasında bölgeden araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Heyelanın oluştuğu bölgeye gelen ekipler kontrollü şekilde ulaşımı tek şeritten verdi. Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası yola düşen ağaçlar temizlendi. Temizleme çalışmaları sonrası trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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