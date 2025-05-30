Bilal Erdoğan: İslami Ekonomi, Alternatif Bir Finansal Sistem Sunuyor

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bu kapitalist sistem İslami değil. Bu kapitalist sistemin kuruluşu İslam'a uygun değil. Hedefimiz, sadece helal olmadığı için faizleri yok etmek değil. Aslında hedefimiz, bu halihazırda bulunan finansal sistemi sorgulayan insanlar için bir alternatif sunmak." dedi.

Bilal Erdoğan, AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından, "Türkiye AlBaraka Zirveleri" kapsamında düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savaşlar arasında güvenli bir gökyüzü olmaya devam ettiğini söyledi.

İslami ekonominin sadece bir alternatif finansal sistem değil aynı zamanda da ahlaki ve adaletli yaşam için önemli bir alanı kapsadığını vurgulayan Erdoğan, "Üniversitelerle, burs programlarıyla, gençlikle birlikte çalışarak İslami finans sektörünü büyütüyoruz. Sizler, bu konuda her gün çalışan insanlar, çok büyük bir bilgi asimetrisi yaşıyoruz. Türkiye'de hala yüzde 8 konuşuluyor ki bu yüzde 8, İslami finansın ne demek olduğunu, gerçekliğini anlatmıyor." diye konuştu.

Faizsiz finansman yolu için önemli bir potansiyel ve alternatif yolu İslami ekonomiye sunduklarını dile getiren Erdoğan, "Bu kapitalist sistem İslami değil. Bu kapitalist sistemin kuruluşu İslam'a uygun değil. Hedefimiz, sadece helal olmadığı için faizleri yok etmek değil. Aslında hedefimiz, bu halihazırda bulunan finansal sistemi sorgulayan insanlar için bir alternatif sunmak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, finansal ulaşımı İslam'a uygun hale getirmek için adım attıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Faizsiz İslami finans dediğimiz zaman gerçekten ekonomide katılım gösterebiliyor muyuz? Katılım gösteren kişiler bu harekette olduklarının farkındalar mı? Burada işbirliklerimizin toplumda nasıl daha ahenk içinde olabileceğini ve farkındalığın arttırabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Finansal ürünlerimizin İslami değerlere uyumlu olup olmadığını, sadece faizden kaçınmanın yeterli olup olmadığını sorgulamamız gerekiyor. Gerçekten moral olarak, etik olarak İslami değerlerle uyum içerisinde miyiz? Bugün milyonlarca insan bankacılık sisteminin dışında yaşıyor. Dışlandıkları için değil sistemin kendisi insanlığını kaybettiği için. İslami ekonomi, bireyleri sisteme katılacak bir fırsat sunuyor."

"Sistemimizin merkezine insanı almalıyız"

Bilal Erdoğan, gelir eşitsizliğinin gelişmiş ülkelerde de yaşandığını anlattı.

Bu durumun değiştirilebileceğine işaret eden Erdoğan, "Sistemimizin merkezine insanı almalıyız. Bu yüzden insan merkezli ekonomi konseptimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sorumluluğun, tutkunun, finansmanın, tüketimin ve üretimin kalbinde olduğu bir öneriyle geliyoruz. Zekat, sadece bir ibadet değildir. Aynı zamanda sosyal gelişim ve eşitlik için bir araçtır. Vakıf, sadece bir yapı değildir, sosyal birliktelik için önemli bir araçtır. Sadaka, sosyal eşitliği sağlamak önemli bir araçtır." diye konuştu.

Erdoğan, ahlaki çerçeve içinde riskin ve değerin paylaşımı için İslami ekonomik yaklaşımı büyütmeye çalıştıklarını söyledi.

Var olanın yerine daha haysiyetli ve itibarlı bir sistem ortaya koymaya çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, "Albaraka Zirvesi gibi sadece finansal konferans değil aynı zamanda ahlaki ve entelektüel işbirliği merkezleriyle de buluşmalar oluşturmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.