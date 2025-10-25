Bilal Erdoğan, Gürcistan'da Spor İşbirliğini Görüşmek İçin İki Üst Düzeyle Bir Araya Geldi

Dünya Etno spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüştü.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede ilk kez düzenlenen "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" finaline katılmak üzere Tiflis'e gelen Dünya Etno spor Birliği Başkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin, Tiflis'teki Hükümet Binası'nda gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Görüşmede, Gürcistan ile Türkiye arasındaki dostane ilişkiler, stratejik ortaklık ve spor alanında işbirliği konuları ele alındı." ifadesi kullanıldı.

Bilal Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile görüştü

Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" için Tiflis'te temaslarda bulunan Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Gürcistan'ın ikili işbirliği ve ülkeler arasında geleneksel sporların daha da geliştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.