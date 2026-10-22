Bilal Bilici, Adana narenciye çiftçisi için ton başına 150-200 dolar destek istedi

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, "Adana'da bugünlerde özellikle limon ve mandalina dalında kaldı ve çiftçimiz iflasın eşiğine gelmiş durumda. Kara yolundan oluşan ekstra masraflar ve yüksek tutarlar için çiftçimize sahip çıkılması, lojistik masrafların büyük bir kısmının karşılanması lazım. Ayrıca ihracat için çiftçimize ton başına 150 - 200 dolar destek sağlanmalıdır" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, Adana'da bir narenciye bahçesinde yaptığı açıklamada, narenciye üreticilerinin sorunlarına ilişkin konuştu. Bilici, şunları kaydetti:

"Adana'da bugünlerde özellikle limon ve mandalina dalında kaldı ve çiftçimiz iflasın eşiğine gelmiş durumda. Adana bölgesi narenciye ürünlerinin yüzde 40'ını Türkiye geneli için üretmekte. Tedarik Adana bölgesinden sağlanmakta. Ama bu ürünlerin zaten yüzde 60'ı da ihracata gitmektedir. Rusya-Ukrayna savaşından ötürü gemi trafiği yapılamamaktadır. Gemi trafiği yapılamadığından dolayı tek çözüm kara yoludur. Ama kara yolundan oluşan ekstra masraflar ve yüksek tutarlar için çiftçimize sahip çıkılması, lojistik masrafların büyük bir kısmının karşılanması lazım. Ayrıca ihracat için çiftçimize ton başına 150 -200 dolar Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) destek sağlanmalıdır. Buradan çağrıda bulunuyorum. Çünkü Adanalı çiftçi iflasın eşiğinde. Adanalı çiftçi çözüm bekliyor, çare bekliyor, sahip çıkılmasını istiyor."

Kaynak: ANKA