BİK Genel Müdürü Çay, Samsun'da yerel basın temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, basın kuruluşlarının ilan ve reklam ekosisteminden aldığı payı büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Samsun'da bir restoranda gazetecilerle düzenlenen toplantıda konuşan Çay, memleketinde yerel basın temsilcileriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BİK'in gelecek projeksiyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Çay, "Hedefimiz sadece mevcut yapıyı korumak değil, basın kuruluşlarının ilan ve reklam ekosisteminden aldığı payı büyütmektir." dedi.

Sosyal medyadaki kontrolsüzlüğe dikkati çeken Çay, basın emekçilerinin doğru ve gerçeğin izinde kamu yararını gözeterek ürettikleri nitelikli içeriklerle dezenformasyonla mücadelede önemli rol üstlendiğini dile getirdi.

"Haksız kazanca kesinlikle müsaade etmeyiz"

Çay, BİK Analitik Sistemi'nin ölçümleme konusunda başarılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Anlık değişimlerin yaşandığı dijital mecradaki gelişmeler ve sahadan gelen talepler doğrultusunda sistem sürekli güncellenmektedir. Hassas şekilde sürdürülen çalışmalarla sahte trafik sağlayarak haksız kazanç elde edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Süreli yayınlara ek gelir oluşturmanın yanı sıra maliyetlerini azaltma noktasında da çalışmalar sürdürüyoruz. Bu kapsamda yer sağlayıcıdan malzeme teminine kadar geniş yelpazede girişimlerde bulunacağız."

Gazetecilerden gelen görüş ve taleplerin kıymetli olduğuna değinen Çay, "Karşılıklı iyi niyetle her türlü sorunu rahatlıkla aşabiliriz. Bundan sonraki süreçte de bölge müdürlüklerinin organizasyonuyla sürekli sahada olacağız." ifadesini kullandı.

Programa, BİK Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin ve kurum personeli de katıldı.