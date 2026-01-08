Haberler

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, yüzünün büyük kısmı kapalı müşterilerin kuyumculara girişine yasak getirildi

Güncelleme:
Hindistan'ın Bihar eyaletinde, yüzü büyük ölçüde kapalı olan müşterilerin kuyumcu dükkanlarına girişi yasaklandı. Uygulama, artan hırsızlık ve soygun olaylarına karşı güvenlik önlemleri kapsamında hayata geçirildi.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, yüzünün büyük bir kısmı kapalı müşterilerin kuyumcu dükkanlarına girişi yasaklandı.

India Today'in haberine göre, Tüm Hindistan Kuyumcular ve Altın Federasyonu (AIJGF), Bihar eyaletinde burka, maske veya kask gibi yüzün büyük bölümünü örten müşterilerin kuyumculara girişine yasak getirdi.

Artan hırsızlık ve soygun olaylarına karşı güvenlik amacıyla hayata geçirildiği bildirilen uygulama, eyalet genelinde bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda, Bihar'da kuyumcu dükkanlarının girişlerine "burka, maske veya kask" ile girişin yasaklandığına dair uyarı afişleri asıldı.

Kuyumcu dernekleri, uygulamanın kadın ve erkek ayrımı gözetmeksizin herkesi kapsadığını, belirli aralıklarla gözden geçirileceğini ancak şimdilik Bihar genelindeki kuyumcu mağazalarına giriş için yüzün açık olmasının zorunlu olacağını açıkladı.

Samastipur milletvekili Shambhavi Chaudhary, afişlere ilişkin yaptığı açıklamada, bunun dini ya da kast temelli bir uygulama olmadığını savundu.

Chaudhary, "Bu bir güvenlik meselesi. Yasak yalnızca burka ya da hicapla sınırlı değil, kask ve yüzü örten her türlü unsur bu kapsamdadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
