Biga Kaymakamı Kayabaşı, şampiyonaya hazırlanan milli boksör Ergin'e başarı diledi

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Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, milli boksör Fatma Belinay Ergin ile antrenörü Okan Özkan'ı kabul etti.

Ziyarette, milli boksör Ergin ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörü Özkan, şampiyona hazırlıkları ve yürütülen antrenman süreçleri hakkında Kaymakam Kayabaşı'na bilgi verdi.

Avrupa Boks Konfederasyonunca 13-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ve 38 ülkeden sporcuların yer alacağı şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek Ergin de Kayabaşı'nın kabulünden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaymakam Kayabaşı, elde ettiği başarıdan dolayı milli boksörü ve antrenörünü tebrik ederek, şampiyonada başarılar diledi.

Kaynak: AA