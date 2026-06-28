Haberler

Biga 3 No'lu Karma Sanayi Sitesi'nde ihale sürecine girildi

Biga 3 No'lu Karma Sanayi Sitesi'nde ihale sürecine girildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Biga'da 3 No'lu Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi genel kurulunda, sanayi sitesi projesinin ihale sürecine gelindiği ve yıllık yüzde 3 faizle 14 yıl vadeli kredi ile 4 yılda tamamlanacağı açıklandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Sınırlı Sorumlu (S.S.) 3 No'lu Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Berber'in divan başkanlığında yapılan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kooperatif Başkanı Bülent Dülger, Savaştepe köyü sınırları içinde kurulacak sanayi sitesinin mimari projelerinin onaylandığını belirterek, ihale yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi amacıyla toplandıklarını ifade etti.

Bürokratik süreçler ve salgın nedeniyle zaman kayıpları yaşandığını ancak teknik ekibin özverili çalışmalarıyla önemli bir aşamanın geride bırakıldığını vurgulayan Dülger, şunları kaydetti:

"Gerçekten işin sonuna geldik. İhaledeyiz. Tahmin ediyorum en kısa sürede Ankara'ya gidiyoruz. İhale komisyonuyla oturup konuşacağız ve onların isteklerini karşılayacağız. Birkaç ay içerisinde de Bakanlığın ihalesi gerçekleşecek. Zor bir aşamadan geçtik ama teknik ekibimiz bu konuda müthiş bir mücadele verdi. Bize Bakanlığın söylediği rakamlara göre, yıllık yüzde 3 faiz ve 14 yıllık vadeyle projenin 4 yılda bitirilip teslim edileceği belirtildi. Önümüze ödeme planları geldikten sonra en kısa sürede bir toplantı yaparak sizlere detaylı bir şekilde sunacağız."

Konuşmaların ve teknik ekibin bilgilendirme sunumunun ardından, yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları ile bilanço okunarak üyelerin oy birliğiyle ibra edildi.

Kooperatifin 2025 yılı içerisinde ortaklardan 12 milyon 100 bin TL tahsilat yaptığı, bankalarda ise 9 milyon 573 bin 569 TL mevduatı bulunduğu açıklandı. Yeni dönemin tahmini bütçesi ise 22 milyon 62 bin 384 TL olarak kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, devlet ve ilgili bakanlıklar tarafından sağlanacak kredi ile teşviklere başvurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi kararlaştırıldı. Üye aidatlarının aylık 1000 TL olarak devam etmesi, ödemesini geciktirenler için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanması ve yeni dönemde yönetim ile denetim kurulu üyelerinin maaş ile huzur haklarının güncellenmesi maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur

Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı hem ağladı hem ağlattı
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı

Kavurucu sıcaklar ülkeyi fena vurdu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü