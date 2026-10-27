Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Biga'da Esnaf Odası kahvaltısında protokol ve esnaf sorunlara çözüm aradı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Biga'da Esnaf Odası kahvaltısında protokol ve esnaf sorunlara çözüm aradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda ilçe protokolü ile esnaf bir araya geldi. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, esnafın sorunlarını yerinde dinleyip ortak akılla çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında ilçe protokolü ile esnaf bir araya geldi.

Belediye Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Berber, Biga Lokantacılar Odası Başkanı Adnan Akçe, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurt, Biga Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, kurum müdürleri, banka temsilcileri ve esnaf katıldı.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı toplantının temel gayesinin esnafın sorunlarını yerinde dinlemek ve ortak akılla çözüm üretmek olduğunu ifade etti.

Belediye Ticaret Merkezi'nin 200'ün üzerindeki işletmesiyle ilçe ekonomisi için önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Esnafımızla ve vatandaşlarımızla buluşmaları geleneksel hale getireceğiz. Muradımız, kıymetli esnafımızın sesine kulak vermek, meseleleri yerinde dinleyip sonuca erdirmektir. Aramızda birim müdürlerimiz ve banka temsilcilerimiz var. Sorunları birlikte değerlendirip çözümü için mücadele vereceğiz. Biga ekonomisine değer katan, istihdam sağlayan ve kaliteli hizmet sunan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum."

Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Berber de esnafla düzenli aralıklarla bir araya gelmeyi hedeflediklerini anlattı.

Kaynak: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

Atılan manşetler bomba! Bütün dünya derbiyi konuşuyor
Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar

Polis ekiplerini harekete geçiren görüntü
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

Mağlubiyete rağmen alkışlanan sadece bir kişi var!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Danla Bilic yeniden rahatsızlandı: Evine sağlık ekipleri geldi

9 kez ameliyat olmuştu: Danla Bilic yeniden rahatsızlandı
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi

Derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
Brezilya'da işler karışıyor: Başkan adayı Flávio Bolsonaro’nun pasaportlarına el konuldu, ülkeden çıkışı yasaklandı

Ülkede işler karıştı: Seçimi kaybetti, yurt dışı çıkış yasağı geldi
Kayseri'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı

Daha dün kiralandı, bugün tüfeklerle tarandı
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada

Eski sevgiliden tornavidalı intikam! Çığlıklar mahalleyi inletti
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı

İki ilçede yollar göle döndü! Canlarını zor kurtardılar
Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek

Hastanelerde yeni dönem! Artık cep telefonundan yapılabilecek