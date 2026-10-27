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Biga'da Avrupa şampiyonu boksör Fatma Belinay Ergin için karşılama töreni düzenlendi

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Biga'da Avrupa şampiyonu boksör Fatma Belinay Ergin için karşılama töreni düzenlendi
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EUBC 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Fatma Belinay Ergin için Çanakkale'nin Biga ilçesinde karşılama töreni yapıldı. Biga Kapalı Spor Salonu'ndaki törende Ergin, finalde Rus rakibini yenerek altın madalyaya ulaştığını söyledi.

Trabzon'da düzenlenen EUBC 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Fatma Belinay Ergin için memleketi Çanakkale'nin Biga ilçesinde karşılama töreni yapıldı.

Biga Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tevfik Başarır, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Altın, sporcunun antrenörü Okan Özkan, ailesi, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Şampiyon boksör Ergin, törende yaptığı konuşmada, 11 yaşında başladığı boksa kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl çeyrek finalde elendiğim Avrupa Şampiyonası'nın ardından çalışmalarıma ara vermeden devam ettim. Bu yıl yeniden Türkiye şampiyonu olarak Trabzon'daki organizasyona katıldım. Finalde Rus rakibimi yenerek altın madalyaya ulaştım. Destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı da milli sporcunun bayrağı gönder çektirerek göğüs kabarttığını vurgulayarak, "Bu başarı tesadüf değildir, yıllara yayılan bir emeğin sonucudur. Sporcumuzu, ailesini ve antrenörümüzü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Alper Şen ise Cumhuriyet Bayramı öncesinde böyle bir başarının ilçeyi gururlandırdığını dile getirerek, Ergin'i tebrik etti.

Program, protokol üyelerinin milli boksöre, ailesine ve antrenörüne çiçek takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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