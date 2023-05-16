BİFO, Leyla Gencer'i anma konseri verecek

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), vefatının 15. yılında dünyaca ünlü soprano Leyla Gencer'i konserle anacak.

Borusan Sanattan yapılan açıklamaya göre, sanatçıyı anma konseri 25 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.

Koreli koloratur soprano Jay Yang, 2018'de Leyla Gencer Şan Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan, BİFO Özel Ödülü ve Leyla Gencer Halk Ödülü'ne layık görülen mezzosoprano Ezgi Karakaya, başarılı İngiliz tenor Theodore Browne ve dünya sahnelerinde önemli rolleri başarıyla seslendiren bas bariton Burak Bilgili konserde orkestra ile aynı sahneyi paylaşacak.

Konserde Giochiano Rossini'nin büyük ölçekli iki dinsel yapıtından biri olan "Stabat Mater" yorumlanacak.

Solistlerin yanı sıra Jozef Chabron yönetimindeki Slovakya Filarmoni Korosu'nun konuk olacağı konserde BİFO'yu Carlo Tenan yönetecek.???????