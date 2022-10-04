Biden, Japonya Başbakanı Kişida ile Kuzey Kore'nin füze denemesini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesini kınayarak Japonya'ya desteğini yineledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesini kınayarak Japonya'ya desteğini yineledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Kişida ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kuzey Kore'nin 3 Ekim'de Japonya üzerinden yaptığı uzun menzilli balistik füze denemesinin ardından Japonya'nın savunmasına yönelik sarsılmaz desteğini yineledi.

Kuzey Kore'nin denemesini esefle kınayan iki lider, bu denemenin, Japon halkına tehdit oluşturduğunu, bölgedeki istikrarı bozduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık bir ihlali olduğun vurguladı.

Uzun dönemde hem ikili hem de Güney Kore ile üçlü iş birliğini sürdürme vurgusu yapan Biden ve Kişida, Kuzey Kore'nin gayrimeşru balistik füze ve kitle imha silahları geliştirmesinin engellenmesi için her türlü çabanın sarf edileceğini belirtti.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin Japonya'nın kuzeydoğusu üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü bildirmişti.