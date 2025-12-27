Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir ilçesinde öğretmenler arasında voleybol turnuvası düzenlendi.

İlçedeki Kapalı Spor Salonu'nda oynanan turnuvayı, Üzümlü Cengiz Topel Ortaokulu voleybol takımı kazandı.

Turnuva sonunda, kupa ve hediyeler verildi.

Beyşehir'de kan bağışı kampanyası

Beyşehir'de "Okulumda KanPanya Var" kampanyası gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen kampanyada, "Kan bağışı sadece sağlık hizmeti değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal dayanışma örneğidir. Yapılan her bağış bir hayat umudu demektir." ifadesini kullandı.

Beyşehir OSB'de toplantı yapıldı

Beyşehir'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti, düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar başkanlığında Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, 2026 yılı hedefleri ve planlanan yeni projeler ele alındı.

Toplantıda, OSB'nin mevcut durumu, sanayicilerin beklentileri, altyapı çalışmaları ve yatırım süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.