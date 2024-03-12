Beyşehir'de Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Başlıyor
Beyşehir ilçesinde İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık projesi başlatılıyor. Necip Fazıl Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda faaliyetlerin yürütüleceği belirtiliyor ve öğrencilerin imam hatip ortaokulu programıyla birlikte hafızlık çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.
Beyşehir ilçesinde Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık projesi başlıyor.
Proje, İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle imzalandı.
Necip Fazıl Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda faaliyetlerin yürütüleceği belirtildi.
Programa alınan öğrencilerin imam hatip ortaokulu programıyla birlikte hafızlık çalışmalarını yürüttüğü ifade edildi.