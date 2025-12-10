Haberler

Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, mantar üreticilerini ziyaret ederek üretim süreçlerini değerlendirdi. Ayrıca, Beyşehir'de gerçekleştirilecek otopark ve huzurevi projeleri hakkında da bilgi verildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, teknik personelle ilçe genelinde yer alan seralarda yetiştiricilik yapan mantar üreticilerini ziyaret ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Saha kontrolleri kapsamında üreticilere tarımsal desteklemeler hakkında detaylı bilgiler de verildi.

Ziyaretlerde mantar yetiştiriciliğinin mevcut durumu değerlendirilirken, üretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar dinlendi ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Özver ve ekipler, mantar üretiminin hem teknik hem de pazarlama boyutunda sürdürülebilirliği artırmak için üreticilere çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

Beyşehir'de otopark sorunu tarihe karışacak

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, şehir merkezindeki otopark sorununu kökten çözecek projeleri duyurdu.

Bayındır, yıkılan eski kaymakamlık binası ile kütüphane yerinin değiştirildiğini, her iki alanın da büyük bir otopark projesine dönüştürüleceğini belirterek, yeni yapının 7 katlı ve 3 bin 500 araç kapasiteli olacağını söyledi.

Pazar önünde yer alan 4 katlı eski belediye hizmet binasının yıkılarak yerine yeni bir otopark yapılacağını dile getiren Bayırdır, merkezde dört farklı noktada yer altı otoparkı inşa edilerek trafik ve park sorununa kalıcı çözüm getirileceğini ifade etti.

Beyşehir'e huzurevi kazandırılıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesine kazandırılacak Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projesinde protokol imzaları, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve Konya Valisi İbrahim Akın tarafından Valilik toplantı salonunda atıldı.

İmza töreninin ardından projeyi değerlendiren Bayındır, "Bu proje Beyşehir'de bir ilk olacak, söz verdik, başlıyoruz. Çok şükür dönemimizde önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bayındır, Bademli mahallesinde maliye hazinesine ait 23 bin 120 metrekarelik arsa üzerinde 100 kişilik tam donanımlı bir huzurevinin inşa edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
-40 puanlı Yeni Malatyaspor'un stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok

3. Lig ekibinin stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok
Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor

Evleneceği sırada fark etti, şimdi 56 ülkeye ihracat yapıyor
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
title