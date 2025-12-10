Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, teknik personelle ilçe genelinde yer alan seralarda yetiştiricilik yapan mantar üreticilerini ziyaret ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Saha kontrolleri kapsamında üreticilere tarımsal desteklemeler hakkında detaylı bilgiler de verildi.

Ziyaretlerde mantar yetiştiriciliğinin mevcut durumu değerlendirilirken, üretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar dinlendi ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Özver ve ekipler, mantar üretiminin hem teknik hem de pazarlama boyutunda sürdürülebilirliği artırmak için üreticilere çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

Beyşehir'de otopark sorunu tarihe karışacak

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, şehir merkezindeki otopark sorununu kökten çözecek projeleri duyurdu.

Bayındır, yıkılan eski kaymakamlık binası ile kütüphane yerinin değiştirildiğini, her iki alanın da büyük bir otopark projesine dönüştürüleceğini belirterek, yeni yapının 7 katlı ve 3 bin 500 araç kapasiteli olacağını söyledi.

Pazar önünde yer alan 4 katlı eski belediye hizmet binasının yıkılarak yerine yeni bir otopark yapılacağını dile getiren Bayırdır, merkezde dört farklı noktada yer altı otoparkı inşa edilerek trafik ve park sorununa kalıcı çözüm getirileceğini ifade etti.

Beyşehir'e huzurevi kazandırılıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesine kazandırılacak Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projesinde protokol imzaları, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve Konya Valisi İbrahim Akın tarafından Valilik toplantı salonunda atıldı.

İmza töreninin ardından projeyi değerlendiren Bayındır, "Bu proje Beyşehir'de bir ilk olacak, söz verdik, başlıyoruz. Çok şükür dönemimizde önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bayındır, Bademli mahallesinde maliye hazinesine ait 23 bin 120 metrekarelik arsa üzerinde 100 kişilik tam donanımlı bir huzurevinin inşa edileceğini belirtti.