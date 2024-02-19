Beyşehir'de doğa yürüyüşü düzenlendi

Beyşehir ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğunun doğa yürüyüşü etkinlikleri devam ediyor.

Topluluk tarafından düzenlenen "Karahisar, Fasıllar, Tarhuntaşşa Lukyanus Yolu Yürüyüşü"ne çok sayıda doğa sever katıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, aynı zamanda Hitit, Roma ve Bizans dönemine ilişkin keşif etkinliği çerçevesinde düzenledikleri doğa yürüyüşüne yine doğa tutkunlarının ilgisinin yoğun olduğunu belirtti.

Beyşehir'de şap hastalığının önüne geçilmesine yönelik seferberlik

Beyşehir ilçesinde baskın şap aşılama programı kapsamında ilçe genelinde bulunan büyükbaş hayvanların aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının yönlendirmesiyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan şap hastalığı ile mücadele programı kapsamında yürütülen baskın şap aşılama kampanyasıyla normalde yılda iki kez gerçekleştirilen aşı uygulaması bu yıl üç döneme çıkarıldı.