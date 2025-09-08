Beyşehir'de 13. Geleneksel Bisiklet Festivali ve İlönemli Eğitim Kutlamaları

Beyşehir ilçesinde 13. geleneksel bisiklet festivali sona erdi.

İlçede iki gün süreli festivalde katılımcılar, Beyşehir Gölü etrafında pedal çevirdi.

Bisikletçiler, tur boyunca yaklaşık 140 kilometre pedal çevirirken geceyi de Beyşehir Gölü kıyısında düzenlenen çadırlı kampta geçirdi.

Festivalin sona ermesinin ardından düzenlenen törende bisikletçilere katılım belgeleri verildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, festival kapsamında düzenlenen göl turuna katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Beyşehir'de ilköğretim haftası kutlamaları

Beyşehir ilçesinde ilköğretim haftası kutlamaları başladı.

İlçede 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla anıt meydanında tören düzenlendi.

İlçe protokol mensupları ve eğitim camiası mensuplarının katıldığı törende İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması sonrasında Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi bırakıldı.

Programa, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Demirel, ilçe protokol üyeleri, şube ve okul müdürleri katıldı.

Beyşehir'de öğrencilere fidan hediye edildi

Beyşehir ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ilçe merkezindeki bazı okulları ziyaret etti.

Atatürk Ortaokulu, Gazi İlkokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Konuk, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere, İlçe Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar hediye edildi.

Konuk, yaptığı açıklamada, "İlköğretim haftasının çocukların eğitim yolculuğuna umutla başlaması için önemli bir dönem. Aynı zamanda çevre bilinci kazandırmak da görevlerimiz arasındadır. Bugün öğrencilerimize hediye ettiğimiz fidanlar, geleceğe bırakacağımız en güzel miraslardan biridir." ifadesini kullandı.

Beyşehir'de fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Beyşehir ilçesinde orman fidanları yeni eğitim yılının başlangıcında toprakla buluşturuldu.

İlçe protokol üyeleri, eğitim camiası ve orman teşkilatı mensupları düzenlenen "yeşil vatan - benim okulum geleceğe çare" temalı etkinlikte bir araya geldi.

Öğretmenler hatıra ormanında gerçekleştirilen etkinlikte doğa sevgisinin ve çevre bilincinin öğrencilerden başlayarak toplumun her kesimine yayılması gerektiği vurgulandı.

Etkinlik, katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.