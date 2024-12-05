Beypazarı'nda Yeni Spor Salonu Açıldı
Beypazarı Belediyesinin yarattığı yeni spor salonunun açılış töreni, Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kaymakam Vedat Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Kasap, ilçeye kazandırılan tesisin vatandaşların sağlıklı spor yapmasına olanak tanıyacağını vurguladı.
Beypazarı Belediyesince hazırlanan spor salonunun açılışı yapıldı.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki belediyeye ait binada içerisinde çeşitli spor aletlerinin bulunduğu salonun açılışı için tören düzenlendi.
Belediye Başkanı Özer Kasap, törende, güzel bir spor tesisini ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Vatandaşların sağlıklı şekilde spor yapmalarına imkan sunacak merkezin açılışını yaptıklarını belirten Kasap, bu tür tesislerin sayısını artırmak için çalıştıklarını kaydetti.
Açılışa Kaymakam Vedat Yılmaz ve davetliler katıldı.