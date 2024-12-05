Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

Belediye başkanından Özgür Özel'i küplere bindirecek karar
Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Beypazarı'nda Yeni Spor Salonu Açıldı

Beypazarı'nda Yeni Spor Salonu Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Belediyesinin yarattığı yeni spor salonunun açılış töreni, Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kaymakam Vedat Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Kasap, ilçeye kazandırılan tesisin vatandaşların sağlıklı spor yapmasına olanak tanıyacağını vurguladı.

Beypazarı Belediyesince hazırlanan spor salonunun açılışı yapıldı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki belediyeye ait binada içerisinde çeşitli spor aletlerinin bulunduğu salonun açılışı için tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Özer Kasap, törende, güzel bir spor tesisini ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vatandaşların sağlıklı şekilde spor yapmalarına imkan sunacak merkezin açılışını yaptıklarını belirten Kasap, bu tür tesislerin sayısını artırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Açılışa Kaymakam Vedat Yılmaz ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
img

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor
img

Bitcoin piyasa değeri ile üç ülke ekonomisini geçti
img

Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 5-6 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 6 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Başak, Kova burcu yorumu! 6 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Aralık günün maçları nereden izlenir? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kasım Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.