Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Uysal'dan "esnafın yanındayız" mesajı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına seçilen Mehmet Uysal, esnafın hak ve çıkarlarını korumaya çalışacaklarını belirtti.

Odanın 22 Mart'taki olağan kongresinde başkanlığa seçilen Uysal, yaptığı açıklamada, her zaman esnafının yanında olacaklarını anlattı.

Uysal, 500 üyelerinin olduğunu ifade ederek, "Güçlü bir odayız. Kanunlar nezdinde, üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumaya çalışacağız. Üyelerimiz bizden yenilikler bekliyor. Vaat ettiğimiz yenilikleri şoförlerimiz için hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.