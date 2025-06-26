Beypazarı'nda Üreticilere Damla Sulama Borusu Dağıtıldı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen törende, 150 çiftçiye toplam 710 bin 800 metre damla sulama borusu dağıtıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üreticilere damla sulama borusu dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Beypazarı Belediyesi işbirliğinde yüzde 50 katkı payıyla temin edilen damla sulama boruları için dağıtım töreni düzenlendi.

Törende 150 çiftçiye 710 bin 800 metre boru dağıtıldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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