Beypazarı'nda Tavuk Yetiştiricilerine Seminer Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tavuk yetiştiricilerine yönelik düzenlenen seminere sektör temsilcileri ve üreticiler katıldı. Seminerde tavukların taşınması, kesimi, beslenmesi ve ortam koşulları üzerine bilgilendirme yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tavuk yetiştiricilerine yönelik seminer düzenlendi.

Beypazarı Ticaret Odası'nda bir tavuk firmasınca düzenlenen seminere, sektör temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Etkinlikte, tavukların taşınması, kesimi, beslenmesi ve ortam koşullarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Prim desteklerinin de anlatıldığı seminerde katılımcıların soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
