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Beypazarı'nda Organize Sanayi Bölgesi İncelemeleri

Beypazarı'nda Organize Sanayi Bölgesi İncelemeleri
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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede kurulacak organize sanayi bölgesi alanında incelemelerde bulundu. Yılmaz'a, TEİAŞ 8. Bölge Müdürü Hadi Bingöl ve organize sanayi kurucu müdürü Faruk Koşar da eşlik etti.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede kurulacak organize sanayi bölgesi alanında incelemelerde bulundu.

Yılmaz, beraberindekilerle Azmak mevkisinde kurulacak alanda inceleme gerçekleştirdi.

İncelemelerde Yılmaz'a, TEİAŞ 8. Bölge Müdürü Hadi Bingöl ile organize sanayi kurucu müdürü Faruk Koşar da eşlik etti.?????????????????????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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