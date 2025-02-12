Beypazarı'nda Organize Sanayi Bölgesi İncelemeleri
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede kurulacak organize sanayi bölgesi alanında incelemelerde bulundu. Yılmaz'a, TEİAŞ 8. Bölge Müdürü Hadi Bingöl ve organize sanayi kurucu müdürü Faruk Koşar da eşlik etti.
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede kurulacak organize sanayi bölgesi alanında incelemelerde bulundu.
Yılmaz, beraberindekilerle Azmak mevkisinde kurulacak alanda inceleme gerçekleştirdi.
İncelemelerde Yılmaz'a, TEİAŞ 8. Bölge Müdürü Hadi Bingöl ile organize sanayi kurucu müdürü Faruk Koşar da eşlik etti.?????????????????????
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel