Beypazarı'ndan kısa kısa

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde havuç üretimi sürüyor.

Tarlalarda sökümü yapılan havuçlar, "kuyu" denilen alanda ve soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

Çiftçi Mesut Demiraslan, traktörlerle havucun sökümünün yapıldığını, işçiler tarafından toplandığını ve çuvallara konulduğunu belirterek, hasadın devam ettiğini söyledi.

Demiraslan, ilçede havucun kalite, vitamin değerleri, lezzet bakımından önemli olduğunu belirterek, dönüm başı verimin 5-7 ton arasında değiştiğini kaydetti.

Beypazarı'nda cadde ve sokaklar asfaltla kaplanıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde cadde ve sokak asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ilçede sokak asfaltlama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Hacıkara Mahallesi Çamlıbağ semtinde cadde ve sokakların sıcak asfaltla kaplandığı, daha öncesinde de altyapı çalışmalarını tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özer Kasap, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirme çaba ve gayretinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir mahallenin sorununun çözümü için ilk iş olarak altyapı, kanalizasyon ve su şebekesini götürmeniz gerekiyor. Yeni yerleşim birimlerinde bunu uyguluyoruz. Akabinde de vatandaşların evlerine rahatlıkla ulaşmalarını sağlamak üzere yolları sıcak asfaltla kaplıyoruz."