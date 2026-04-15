Beypazarı'nda havuç hasadı sürüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde havuç hasadı sürüyor.

Türkiye'nin önemli havuç üretim merkezlerinden olan Beypazarı ilçesinde 21 bin dekar alanda ekim yapıldı.

Hasadın başladığı tarlalarda bu yıl 126 bin ton havuç elde edilmesi bekleniyor.

Üretici Sedat Gürbüz, sökümü yapılan havuçların yıkama ve paketleme işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Tolga Eliustaoğlu da ilçede üretilen havucun raf ömrü ve lezzetiyle öne çıktığını ifade etti.