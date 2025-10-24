Beypazarı'nda Gıda İş Yerlerine Zabıta Denetimi

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, gıda imalat ve satışı yapılan iş yerleri denetlendi.

Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçede gıda imal ve satışı yapılan iş yerlerinin temizliğine önem verdiklerini söyledi.

Hijyen kurallarına uyulmayan mekanlarda satış yapılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Kasap, vatandaşların alışverişlerini daha güvenli ve sağlıklı şekilde yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla denetimleri sürdürdüklerini ifade etti.

Kasap, iş yeri sahiplerinden temizliğe önem vermelerini isteyerek, "İlçe genelinde market ve gıda satış yerlerinde denetim gerçekleştiren ekiplerimiz, etiket, gramaj ve fiyat kontrollerinde bulundu. Denetimlerimiz sürecek." dedi.