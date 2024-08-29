Beypazarı'nda Gençlere Spor Etkinliği
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gençlerin spora özendirilmesi amacıyla açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu' filmi izlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, etkinlikte Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı'nın başarılarından gurur duyduklarını belirtti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde açık hava sinema etkinliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gençlerin spora özendirilmesi amacıyla, Beypazarı Hıdırlık Tepesi Amfi Tiyatro'da "Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu" filmi izletildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, etkinlikte sahneye davet ettiği Down Sendromlu Milli Basketbol Takımının başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.
Lal, Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan filimle gençlere mesaj vermeye çalıştıklarını kaydetti.