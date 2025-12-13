Beypazarı'nda aromatik bitki çeşitliliği geliştirilecek
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, safran, İstanbul kekiği ve biberiye gibi aromatik bitki çeşitliliğini artırmak için yeni bir proje geliştirecek. Proje ile verimli tarım arazilerinde aromatik bitki üretiminin artırılması amaçlanıyor.
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünce aromatik bitki çeşitliliğinin geliştirilmesi amacıyla proje hazırlanacağı bildirildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, safran, İstanbul kekiği, biberiye gibi çeşitli aromatik bitkilerin belirlenen alanlara dikilerek yaygınlaştırılması planlanıyor.
Proje ile verimli tarım arazilerine sahip ilçede, aromatik bitki üretiminin artırılmasının hedefleniyor.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel