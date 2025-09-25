Beypazarı'nda Alıç Hasadı ve Sirkesi Pazara Sunuluyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin kırsal alan ve yüksek kesimlerde yetişen alıç, vatandaşlar tarafından toplanıp pazara getirilerek satışa sunuldu.

İlçede yaşayan Emin Ünlü, yüksek kesimlerden toplayarak getirdiği alıçları bir ipe dizerek bağını 50 liradan sattığını söyledi.

Ayıca sirkesini de yaparak satışa sunduğunu belirten Ünlü, "Sirkesi çok çok iyi. Alıç sirkesini cam kapta yapıyoruz. Sirkesini kurmamızın akabinde 20 gün güneş görmeyen ortamda muhafaza ederek her gün karıştırıyoruz. 21. günden sonra satışa sunabiliyoruz." dedi.