Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Hayvan Pazarını Ziyaret Etti
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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında besicilerle bir araya gelerek kurbanlık satışları hakkında bilgi aldı ve vatandaşların bayramlarını kutladı.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarına ziyarette bulundu.

Yılmaz, Kurban Bayramı arefesinde Beypazarı Hayvan Pazarına gelerek besicilerle sohbet etti.

Kurbanlık satışları hakkında bilgi alan Yılmaz, vatandaşların bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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