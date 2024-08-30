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Beypazarı Belediyesi Yaz Futbol Kursu Sertifikaları Dağıttı

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Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen yaz futbol kursunu tamamlayan çocuklara sertifikaları verildi. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, çocukların spora ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen yaz futbol kursunu tamamlayan çocuklara sertifikaları verildi.

Ferhat Yağmur Değer Spor Tesislerinde 2 aydır süren kursa katılan çocuklar, sertifikalarını Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın elinden almanın mutluluğunu yaşadı.

Kasap, sertifika dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, çocukların spora ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi

Gençlere her daim destek vermeye devam edeceklerini belirten Kasap, "Çocukların spor yapma alışkanlığı kazanmaları ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen yaz futbol kursuna gösterilen ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Gelecekte de spor faaliyetlerini ve gençlere yönelik projeleri artırarak sürdürmenin gayretinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kursa katılan 150 çocuğa sertifikaları dağıtıldı.

Beypazarı'nda yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Beypazarı ilçesinde yol ve kaldırım çalışmaları yürütülüyor.

Merkez ve taşra olmak üzere 11 mahallede asfalt ve parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Bazı taşra mahallelerinde ise gelecek günlerde yollarda sıcak asfalt kaplama çalışması başlatılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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