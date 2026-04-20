Beypazarı ilçesinde üreticilere hibe destekli sebze fidesi dağıtılacak
Beypazarı Belediyesi, üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle sebze fideleri dağıtımına başladı. Başvurular, 25 Nisan'a kadar 'baskenttarim.ankara.bel.tr' internet sitesinden alınacak.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak