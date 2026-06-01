Beyoğlu'nda turistten taksimetre açmadan ücret alan taksi şoförüne para cezası

Beyoğlu'nda canlı yayın yapan yabancı turistten taksimetre açmadan para alan taksi şoförü H.A.'ya 95 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün canlı yayın yapan turistten taksimetre açmadan ücret aldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, taksi şoförünün turisti Tersane Caddesi'nden aracına aldığını ve Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunduğu otele götürdüğünü tespit etti.

Kimliği belirlenen taksi şoförü H.A. (43) polis ekiplerince yakalandı.

H.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun, "taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak," "yer işaretlerine uymamak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplam 95 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi
