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Beynine pıhtı atması sonucu ölen güreşçi Yusuf Taha Turp Bursa'da defnedildi

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Beynine pıhtı atması sonucu ölen güreşçi Yusuf Taha Turp Bursa'da defnedildi
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İstanbul'da beynine pıhtı atması sonucu vefat eden Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp'un cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi. 13 yaşındaki Turp, Yıldırım ilçesindeki Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

İstanbul'da beynine pıhtı atması sonucu vefat eden Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp'un cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Yıldırım Belediye spor Kulübü güreşçisi 13 yaşındaki Yusuf Taha Turp'un naaşı, Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Turp'un ailesi ve yakınları ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eski Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, spor camiasından bazı isimler, antrenörler ve arkadaşları katıldı.

İstanbul'da 26 Eylül'de düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip ettiği sırada fenalaşan Turp, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Beynine pıhtı attığı öğrenilen ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp, dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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