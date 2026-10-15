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Beykoz Spor Kulübü'nün halı sahası ve soyunma odalarını su bastı, temizlik başladı

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Beykoz Spor Kulübü'nün halı sahası ve soyunma odalarını su bastı, temizlik başladı
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İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası Beykoz Spor Kulübü'nün halı sahası ve soyunma odalarını su bastı, odalara çamur doldu. Kulüpte temizlik çalışması başlatılırken yağış ve poyraz nedeniyle tabelalar ile ağaçlar devrildi.

İSTANBUL'da sağanak sonrası Beykoz'da bulunan futbol kulübünün halı sahası ve soyunma odalarını su bastı. Spor Kulübü zarar görürken temizlik çalışması başlatıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak, Beykoz'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış ve poyraz nedeniyle tabelalar ve ağaçlar devrildi.Yalıköy Mahallesinde bulunan Beykoz Spor Kulübü'nün halı sahası zarar gördü. Sağanak nedeniyle soyunma odalarına çamur doldu. Çamur basan soyunma odaları ve spor kulübünün içinde temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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