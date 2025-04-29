Beyaz Saray'dan Amazon'a Sert Tepki

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amazon'un tarifelerin ürünlerin fiyatını nasıl etkilediğini tüketicilere göstereceği iddia edilen bir haber üzerine şirkete tepki gösterdi.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Amazon'un tarife maliyetlerini tüketicilere göstereceği iddia edilen habere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Bu konuda ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirten Leavitt, "Bu Amazon'un düşmanca ve siyasi bir eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

"(Joe) Biden yönetimi enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkardığında Amazon bunu neden yapmadı?" ifadelerini kullanan Leavitt, Amazon'un Çin'in propaganda koluyla ortaklık kurduğunu ileri sürdü.

Sözcü Leavitt, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un hala bir Trump destekçisi olup olmadığının sorulması üzerine ise Başkan Trump'ın Bezos ile ilişkisi hakkında konuşmayacağını belirtti.

Bezos'la görüşen Trump'tan pozitif açıklama

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının konuyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos ile bu sabah görüştüğü haberleri Amerikan medyasına yansıyan Trump, "Jeff Bezos çok iyi biri. Harika bir insan. Sorunu çok hızlı bir şekilde çözdü. Doğru olanı yaptı. İyi bir adam." değerlendirmesini yaptı.

Trump, konuyla ilgili detaya girmese de ABD Başkanı'nın sözleri, Amazon'un "tarifelerin ürün fiyatına etkisini müşterilere gösterme" yönündeki muhtemel adımı atmayacağı şeklinde değerlendirildi.

Amazon, böyle bir şey olmayacağını açıkladı

Punchbowl News'un konuya aşina isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Amazon'un tarife maliyetlerini tüketicilere göstereceği belirtilmişti.

Haberde, "Amazon, Başkan Donald Trump'ın ticaret savaşının maliyetinin sorumluluğunu üstlenmek istemiyor." ifadeleri kullanılmıştı. Amazon'un, bir ürünün maliyetinin ne kadarının tarifelerden kaynaklandığını toplam fiyatının yanında göstereceği kaydedilmişti.

Amazon sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Ultra düşük maliyetli Amazon Haul mağazamızı yöneten ekip, bazı ürünlerde ithalat ücretlerini listeleme fikrini değerlendirdi. Ancak bu hiçbir zaman onaylanmadı ve böyle bir şey olmayacak." ifadeleri kullanıldı.