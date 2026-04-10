Beyaz Saray çalışanlarına içeriden bilgilerle bahis oynamamaları yönünde e-posta gönderildiği iddia edildi

Beyaz Saray, çalışanlarını içeriden bilgilerle tahmin piyasalarında bahis oynamamaları konusunda uyardı. E-postada, kamuya açık olmayan bilgilerin kullanılmasının suç teşkil ettiği belirtildi.

ABD'de Beyaz Saray'daki personele, içeriden bilgilerle tahmin piyasalarında bahis oynamamaları yönünde uyarı e-postası gönderildiği ileri sürüldü.

CBS News'ün konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray Yönetim Ofisi, çalışanlara e-posta gönderdi.

E-postada, Kalshi veya Polymarket gibi güncel olayların gerçekleşme olasılıkları üzerine işlem yapılan çevrim içi tahmin piyasalarında hükümet yetkililerinin kamuya açık olmayan bilgileri kullandığına ilişkin haberlerin endişelere yol açtığı belirtildi.

Bu sitelerde kamuya açık olmayan bilgilerin kullanılmasının, herkes için suç teşkil ettiğine işaret edilen e-postada, bu tür bilgilerin bir çalışanın veya üçüncü bir tarafın özel çıkarı için kullanılmasının devletin etik düzenlemelerince yasaklandığı vurgulandı.

E-postada, tüm Beyaz Saray çalışanlarına, "hükümet çalışanlarının mali çıkar için kamuya açık olmayan bilgileri kötüye kullanmasının ciddi bir suç olduğu ve bunun hoş görülmeyeceği" hatırlatıldı.

Beyaz Saray yetkililerinden David Ingle ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın son derece net olduğunu vurgulayarak "Herkes için güçlü ve karlı bir borsa isterken Kongre üyeleri ve diğer hükümet yetkililerinin mali çıkar için kamuya açık olmayan bilgileri kullanmaları yasaklanmalı. Başkan Trump'ı yönlendirecek tek özel çıkar, Amerikan halkının menfaatidir." ifadelerini kullandı.

Tüm federal çalışanların, mali çıkar için kamuya açık olmayan bilgilerin kullanılmasını yasakladığını ve çalışanların hükümetin etik kurallarına tabi olduğunu vurgulayan Ingle, ancak kanıt olmaksızın yetkililerin bu tür faaliyetlerde bulunduğuna dair herhangi bir imayı ise temelsiz ve sorumsuz olarak niteledi.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı

Lucescu'nun cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

