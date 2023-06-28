Beşiktaş'ta Otomobil Kazası: Bir Kadın Yaralandı

Beşiktaş'ta bir kadın, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazaya neden olan zincirleme trafik kazası sonucunda bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Beşiktaş'ta bir kadın, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönünde ilerleyen Mehmet A'nın kullandığı 34 FNB 980 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kadın yayaya çarpmamak için frene bastığı sırada, arkasından gelen 16 BS 302 plakalı otomobil ile 34 CAY 688 plakalı kamyonet, zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Otomobilin çarptığı kadın yaralanırken bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.